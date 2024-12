Το σχέδιο του Τραμπ για τις μαζικές απελάσεις μεταναστών δεν είναι ρεαλιστικό, διαμηνύει η Κούβα

Το σχέδιο του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών που ζουν παράτυπα στις ΗΠΑ και ενδέχεται να συμπεριλάβει Κουβανούς δεν είναι ρεαλιστικό ούτε δίκαιο, δήλωσε κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών χθες Τετάρτη.

Ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε προεκλογικά σκληρή καταστολή της παράνομης μετανάστευσης και έχει σκοπό να απελάσει αριθμό-ρεκόρ μεταναστών χωρίς χαρτιά. Ο Τζ. Ντ. Βανς, που θα ορκιστεί αντιπρόεδρός του τον Ιανουάριο, λογαριάζει πως θα μπορούσαν να απελαύνονται ως ακόμη και 1 εκατ. άνθρωποι τον χρόνο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο εκφράστηκε έπειτα από τις τακτικές συνομιλίες στην Αβάνα με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για μεταναστευτικά ζητήματα.

Οποιαδήποτε πρόταση για απέλαση πρέπει να περνά από έλεγχο δυνάμει υπαρχουσών συμφωνιών για τη μετανάστευση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα, θύμισε ο κ. Φερνάντες ντε Κόσιο σε δημοσιογράφους.

Σε αυτό το πλαίσιο «δεν είναι ρεαλιστικό να νομίζει κανένας πως θα μπορούσαν να γίνουν μαζικές απελάσεις από τις ΗΠΑ στην Κούβα», πρόσθεσε.

Βάσει των συμφωνιών, η Κούβα δέχθηκε να απελαθεί μικρός αριθμός πολιτών της αεροπορικώς και διά θαλάσσης κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Μπάιντεν.

Ο Τομ Χόμαν, που ο κ. Τραμπ ονόμασε «τσάρο» των συνόρων, έχει εξαγγείλει πως θα απελαύνονται κυρίως καταδικασμένοι κακοποιοί και άνθρωποι για τους οποίους εκκρεμούν οριστικές αποφάσεις για αυτό. Δεν έχει αναφερθεί σε καμιά εξαίρεση που να αφορά ιδιαίτερες ομάδες προσώπων ή εθνικότητες.

Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ δεν συζητήθηκαν με την αντιπροσωπεία της κυβέρνησης Μπάιντεν χθες, ανέφερε ο κ. Φερνάντες ντε Κόσιο.

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντήθηκε με αξιωματούχους στην πρωτεύουσα της Κούβας για να εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με διμερή συμφωνία για τη μετανάστευσης που χρονολογείται από το 1984, διευκρίνισε ο Μπράιαν Νίκολς, στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, μέσω X.

A U.S. delegation met with Cuban government officials in Havana today for a review of the U.S.-Cuba Migration Accords. They highlighted our success curbing irregular Cuban maritime and land-based migration.