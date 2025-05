Το όνομα και τα άμφια του νέου Πάπα δεν είναι απλά συμβολικά – Τι δείχνουν για την πολιτική που θα ακολουθήσει

Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, γνωστός πλέον ως Πάπας Λέων ΙΔ’, είναι ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκλογή του αποτελεί συνέχεια της παποσύνης του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου και αναμένεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του Φραγκίσκου στην εκκλησία, καθώς και την εστίασή του στη φτώχεια και τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Το όνομα Λέων είναι πλέον το τέταρτο πιο συνηθισμένο όνομα που επιλέγουν οι πάπες, μαζί με τον Κλήμη. Μόνο ο Ιωάννης, ο Γρηγόριος και ο Βενέδικτος έχουν αποδειχθεί πιο δημοφιλή.

Ο τελευταίος Πάπας Λέων ήταν ο Λέων ΧΙΙΙ, ο οποίος γεννήθηκε στη γαλλοκρατούμενη Ρώμη το 1810. Διετέλεσε Πάπας από το 1878 έως τον θάνατό του το 1903, καθιστώντας την 25ετή παποσύνη του την τέταρτη μεγαλύτερη στην ιστορία της εκκλησίας.

Ο Λέων ΙΓ’ έμεινε στην ιστορία ως πάπας της καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας. Έγραψε μια περίφημη ανοιχτή επιστολή προς όλους τους Καθολικούς το 1891, με τίτλο «Rerum Novarum» («Της επαναστατικής αλλαγής»). Το φυλλάδιο αντανακλούσε την καταστροφή που προκάλεσε η Βιομηχανική Επανάσταση στη ζωή των εργαζομένων.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη μετά το κονκλάβιο, ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι δήλωσε ότι η επιλογή του ονόματος «αποτελεί σαφή αναφορά στο σύγχρονο κοινωνικό δόγμα της Εκκλησίας, το οποίο ξεκίνησε με το Rerum Novarum». Ο Μπρούνι είπε ότι το όνομα Λέων ήταν μια σκόπιμη αναφορά «στους άνδρες, τις γυναίκες, την εργασία τους και τους εργαζόμενους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δείχνοντας να συνδέει τον ρυθμό της τεχνολογικής αλλαγής της σημερινής εποχής με εκείνον του 19ου αιώνα.

Ο πρώτος Πάπας Λέων, ο οποίος υπηρέτησε τον πέμπτο αιώνα, είναι γνωστός ως «Μέγας Λέων» και μνημονεύεται επειδή έπεισε τον Αττίλα τον Ούννο να σταματήσει την εισβολή του και να γλιτώσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την καταστροφή. Παράλληλα, το όνομα Λέων προέρχεται από το λατινικό «λιοντάρι», που υποδηλώνει δύναμη και θάρρος.

«Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον νέο πάπα; Ίσως σημαίνει ότι και αυτός σκοπεύει να αντιταχθεί σε καταπιεστικές πολιτικές δυνάμεις στον κόσμο», δήλωσε συνεργάτιδα του CBS News.

Παράλληλα, συμβολισμούς κρύβουν και τα παπικά άμφια, η επιλογή των οποίων διέφερε ανάμεσα στον Πάπα Φραγκίσκο και τον Πάπα Λέων ΙΔ’. Σημειώνεται πως ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την εκλογή του είχε ντυθεί πολύ λιτά. Αρνήθηκε να αλλάξει τα παπούτσια ή τον σταυρό του, συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί αυτά που είχε και προ της εκλογής του.

Η λευκή ενδυμασία του Πάπα, γνωστή ως «κασόκιο» (cassock), συμβολίζει την αγνότητα και την αφοσίωση. Συνοδεύεται από το «ζουκέτο» (zucchetto), ένα λευκό σκουφάκι που φορούν μόνο οι Πάπες, και τη «μοτσέτα» (mozzetta), ένα κοντό κάπα που υποδηλώνει την εξουσία του. Η «στολή» (stole), μια φαρδιά ταινία υφάσματος που φοριέται στους ώμους, και το «παλλίον» (pallium), μια λευκή ταινία από μαλλί αρνιού με έξι σταυρούς, προστίθενται για να υπογραμμίσουν την ποιμαντική ευθύνη και την ενότητα με τους αρχιεπισκόπους. Η «μήτρα» (mitre), το τελετουργικό κάλυμμα κεφαλής, και ο «επιστήθιος σταυρός» (pectoral cross) συμπληρώνουν την ενδυμασία.

Τα χρώματα των αμφίων ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργική περίοδο: το πράσινο συμβολίζει την ελπίδα και χρησιμοποιείται σε περιόδους χωρίς ιδιαίτερες εορτές, το κόκκινο αντιπροσωπεύει το αίμα των μαρτύρων και τη θυσία του Χριστού, το λευκό την αγνότητα και τη χαρά, το μωβ την μετάνοια και την προετοιμασία, το μαύρο το πένθος, το ροζ τη χαρά μέσα στην περίοδο της μετάνοιας, και το χρυσό την ιδιαίτερη λαμπρότητα των μεγάλων εορτών.

Fashion wise it seems relevant to notice that León XIV chose to bring back the mozzetta as the new Pope compared to the simple white robes that Francis picked for his own post election papal attire pic.twitter.com/KIOvoBU9Oi