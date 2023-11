Το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές στη Γάζα – Διπλωματικός μαραθώνιος για να μην επεκταθεί ο πόλεμος

Το Ισραήλ σφυροκόπησε τα ξημερώματα της Δευτέρας τη Γάζα με “σημαντικά” πλήγματα και στρατιώτες να μάχονται εναντίον των δυνάμεων της Χαμάς στην πολιορκημένη περιοχή, αγνοώντας τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός που απηύθυναν οι οργανώσεις βοήθειας του ΟΗΕ, οι οποίες καταδίκασαν την αύξηση των θανάτων αμάχων.

Ισραηλινά στρατεύματα και μαχητές της Χαμάς ενεπλάκησαν σε μάχες από σπίτι σε σπίτι στην πυκνοκατοικημένη Γάζα, όπου ο πόλεμος έχει οδηγήσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να καταφύγουν σε άλλα μέρη της επικράτειας σε μια απελπισμένη αναζήτηση προστασίας.

“Χτυπάμε τη Χαμάς και προχωράμε από οχυρό σε οχυρό, σύμφωνα με το σχέδιό μας, σε μια συστηματική προσπάθεια να διαλύσουμε τη Χαμάς“, δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κονρίκους. “Έχουμε στρατεύματα στο έδαφος- πεζικό, τεθωρακισμένα, μηχανικούς μάχης. Χτυπούν και κατευθύνουν επίσης πυρά από τον αέρα“, είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο δίκτυο “υπόγειων υποδομών” των σηράγγων της Χαμάς. “Αυτό το χτύπημα ήταν σαν σεισμός“, δήλωσε ο κάτοικος της πόλης της Γάζας Αλάα Αμπού Χασέρα, σε μια κατεστραμμένη περιοχή όπου ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έγιναν ερείπια.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι περισσότεροι από 9.770 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα και την εντεινόμενη χερσαία εκστρατεία από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ μοίρασε φυλλάδια και έστειλε γραπτά μηνύματα που διέταζαν τους Παλαιστίνιους αμάχους στη βόρεια Γάζα να κατευθυνθούν νότια, αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε το Σάββατο ότι τουλάχιστον 350.000 άμαχοι παραμένουν σε αυτό που πλέον είναι μια αστική εμπόλεμη ζώνη. Την Κυριακή, το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε προσφυγικό καταυλισμό στην κεντρική Γάζα, αφήνοντας επιζώντες να ψάχνουν απεγνωσμένα μέσα στα ερείπια.

Βαθαίνοντας την απελπισία στην πολυσύχναστη περιοχή, το μοναδικό συνοριακό πέρασμα προς την Αίγυπτο έκλεισε την Κυριακή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τη Χαμάς να αναστέλλει την εκκένωση των κατόχων ξένων διαβατηρίων, αφού το Ισραήλ αρνήθηκε να επιτρέψει την απομάκρυνση ορισμένων τραυματισμένων Παλαιστινίων. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) επιβεβαίωσε το κλείσιμο, λέγοντας ότι περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι είχε επιτραπεί να βγουν τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, χωρίζοντας ουσιαστικά την περιοχή στα δύο, με “σημαντικά” πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν, δήλωσε αργά την Κυριακή ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι. Από τότε που το Ισραήλ έστειλε χερσαίες δυνάμεις στα βόρεια της Γάζας στα τέλη του περασμένου μήνα, “πάνω από 2.500 τρομοκρατικοί στόχοι έχουν χτυπηθεί” από “χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις”, δήλωσε ο στρατός την Κυριακή.

Οι μάχες έρχονται την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συνεχίζει μια καταιγιστική περιοδεία στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο την ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους, η οποία τον έχει οδηγήσει στο Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και στην Ιορδανία, το Ιράκ και την Κύπρο. Ο Μπλίνκεν, ο οποίος απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και υποστήριξε τον στόχο του Ισραήλ να συντρίψει τη Χαμάς, συναντήθηκε την Κυριακή με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Δυτική Όχθη.

Ο Αμπάς κατήγγειλε “τη γενοκτονία και την καταστροφή που υπέστη ο παλαιστινιακός λαός στη Γάζα από την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αρχές του διεθνούς δικαίου“, ανέφερε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο πόλεμος έχει επιδεινώσει τις εντάσεις στη Δυτική Όχθη, όπου περισσότεροι από 150 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις και με εποίκους από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Καθώς αυξάνεται η ανησυχία για την αύξηση των θυμάτων, οι επικεφαλής όλων των μεγάλων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία εκφράζουν την οργή τους για τον αριθμό των νεκρών αμάχων στη Γάζα και ζητούν “άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός”.

“Εδώ και σχεδόν ένα μήνα, ο κόσμος παρακολουθεί την εξελισσόμενη κατάσταση στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σοκαρισμένος και τρομοκρατημένος από τον αυξανόμενο αριθμό των ζωών που χάνονται και διαλύονται“, ανέφεραν οι επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής της UNICEF, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. “Χρειαζόμαστε μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Έχουν περάσει 30 ημέρες. Φτάνει πια. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα“.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή εικόνες που δείχνουν, όπως αναφέρει, μέλη της Χαμάς να ανοίγουν πυρ από ένα νοσοκομείο της Γάζας και άλλα μέλη να παρουσιάζουν μια τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων που βρίσκεται 75 μέτρα από ένα νοσοκομείο κάτω από το οποίο βρίσκονται σήραγγες της Χαμάς.

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις που επιχειρούν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζαςδήλωσαν ότι εντόπισαν εκτοξευτές ρουκετών της Χαμάς σε κοντινή απόσταση από μια πισίνα και μια παιδική χαρά.

Στα βόρεια του Ισραήλ, ο στρατός και το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου αντάλλαξαν πυρά στα σύνορα, με το καθένα να ισχυρίζεται ότι έπληξε τις θέσεις του άλλου κατά μήκος των συνόρων. Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, αλλά ο Κόνρικους δήλωσε ότι η θέση του Ισραήλ ήταν “πολύ αμυντική” και οι στρατιώτες “απαντούσαν μόνο στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ“.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι 88 μέλη του προσωπικού της παλαιστινιακής υπηρεσίας προσφύγων UNRWA έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει «τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία μόνο σύγκρουση», σύμφωνα με κοινή δήλωση των επικεφαλής όλων των μεγάλων υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέμεινε σταθερός στη θέση του, υποσχόμενος ότι “δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι“. “Ας το βγάλουν αυτό από το λεξιλόγιό τους. Το λέμε αυτό στους εχθρούς μας και στους φίλους μας“, δήλωσε ο δεξιός πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τα στρατεύματα. “Απλώς θα συνεχίσουμε μέχρι να νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή“.

Η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας πραγματοποίησε αεροπορική ρίψη ζωτικής σημασίας ιατρικών προμηθειών σε νοσοκομείο στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’, προσθέτοντας ότι είναι “καθήκον της χώρας του να βοηθήσει τους αδελφούς και τις αδελφές μας που τραυματίστηκαν στον πόλεμο στη Γάζα“.

Τη Δευτέρα, ο Μπλίνκεν πραγματοποιεί σκληρές συνομιλίες στην Τουρκία σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή ενός από τους πιο στρατηγικούς αλλά δύσκολους συμμάχους της Ουάσινγκτον για την αιματοχυσία στη Γάζα. Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία είναι σύμμαχος των Παλαιστινίων αλλά έχει επίσης δεσμούς με το Ισραήλ, δήλωσε ότι ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ και διακόπτει τις επαφές με τον Νετανιάχου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει νέα έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς. “Υπό το φως της επιδείνωσης της κατάστασης στη Γάζα και της επίθεσης στο Νοσοκομείο Al-Shifa και των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κίνα ζήτησαν τη σύγκληση κλειστών διαβουλεύσεων στις 6 Νοεμβρίου στις 3 μ.μ.“, τονίζεται σε ανακοίνωση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο έφτασε στην περιοχή ευθύνης της, η οποία περιλαμβάνει την ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Τα υποβρύχια της κατηγορίας του Οχάιο είναι και πυρηνικά και φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Ο στρατός δεν αναφέρει πού έχει αναπτυχθεί το υποβρύχιο, αλλά η άφιξή του στην περιοχή μπορεί να είναι μέρος της ίδιας στρατηγικής που οδήγησε τις ΗΠΑ να στείλουν δύο ομάδες κρούσης αερομεταφορέων για να αποτρέψουν το Ιράν και τους πληρεξούσιους του από το να επιτεθούν στο Ισραήλ.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp