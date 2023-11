Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας – 2.500 στόχοι έχουν πληγεί, λέει το Ισραήλ

Ολονύχτιοι ήταν οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο “θέσεις” της Χαμάς, η οποία απαντά με μπαράζ ρουκετών, που καταρρίπτονται από το ισραηλινό αμυντικό σύστημα πάνω από το Τελ Αβίβ.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στρατόπεδο προσφύγων στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα της Κυριακής, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας. Πρόκειται για τον καταυλισμό Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα όπου τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Ο καταυλισμός βρίσκεται στη ζώνη εκκένωσης όπου ο ισραηλινός στρατός είχε προτρέψει τους Παλαιστίνιους πολίτες στη Γάζα να αναζητήσουν καταφύγιο. Παρά τις εκκλήσεις αυτές, το Ισραήλ συνέχισε τους βομβαρδισμούς του σε όλη τη Γάζα, λέγοντας ότι στοχεύει μαχητές της Χαμάς και περιουσιακά στοιχεία παντού στον πολιορκημένο θύλακα. Κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Ο νέος βομβαρδισμός στον καταυλισμό έρχεται καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περικύκλωσε την πόλη της Γάζας, τον αρχικό στόχο της επίθεσης του για να συντρίψει τη Χαμάς. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην επίθεση αργά το Σάββατο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας πριν από μια εβδομάδα, έχουν πλήξει περισσότερους από 2.500 στόχους από χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα στρατεύματα συνέχισαν τις μάχες με τους τρομοκράτες της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

Oι επίγειες δυνάμεις οδήγησαν επίσης αεροσκάφη να χτυπήσουν υποδομές της Χαμάς, χώρους αποθήκευσης όπλων, θέσεις παρατήρησης και κέντρα διοίκησης.

Είκοσι ένα μέλη από την ίδια οικογένεια Παλαιστινίων σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας.

