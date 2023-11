Το Ισραήλ είχε ενημερώσει το υπ. Υγείας της Γάζας πριν την έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα – Διαψεύδει η Χαμάς ότι έχει αρχηγείο και οπλισμό

Επιχειρησιακό κέντρο και μεγάλο αριθμό όπλων της Χαμάς ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός πως εντόπισαν στο εσωτερικό του νοσοκομείου Αλ – Σίφα, έπειτα από «στοχευμένη επιχείρηση» – όπως τη χαρακτήρισαν – από τον ισραηλινού στρατού με τανκς και κομάντο.

Το γεγονός πως έχει αρχηγείο αλλά και ότι κρύβει όπλα κάτω από το νοσοκομείο διαψεύδει, από τη δική της πλευρά, η οργάνωση της Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την έφοδο ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ότι «σε πέντε λεπτά θα μπούμε», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο λόγος της στρατιωτικής επιχείρησης μέσα στο νοσοκομείο είναι πως το Ισραήλ πιστεύει πως και κάτω από το Αλ Σίφα αλλά και κάτω από άλλα νοσοκομεία βρίσκονται αρχηγεία της Χαμάς και οπλισμός της. Μάλιστα, στη Μέση Ανατολή, βίντεο που φέρεται να δείχνει βαρύ οπλισμό της Χαμάς και εντοπίστηκε σε αίθουσα μαγνητικού τομογράφου, κατά την έφοδο ισραηλινών στρατιωτών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο στρατός. Σε άλλη πτέρυγα βρέθηκε «τεχνολογικός εξοπλισμός», που υποδηλώνει ότι η ισλαμιστική οργάνωση διατηρούσε εκεί επιχειρησιακό αρχηγείο.

After the Israeli military entered Al Shifa Hospital, they announced what they found.



Boots, bags with the Hamas logo and some NATO-made weapons.



The White House announced that "they had information that there were tunnels and Hamas fighters in the hospital."



Where are the… pic.twitter.com/1OHNjmf70M