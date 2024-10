Το CNN απέκλεισε συντηρητικό σχολιαστή που είπε σε μουσουλμάνο δημοσιογράφο «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας»

Το CNN απέκλεισε τον συντηρητικό σχολιαστή Ράιαν Γκιρντουσκάι από το δίκτυό του ύστερα από έναν υπαινιγμό που έκανε σε τηλεοπτικό πάνελ, λέγοντας στον μουσουλμάνο δημοσιογράφο και σχολιαστή Μεχντί Χασάν «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας», σε μια προφανή αναφορά στις επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Girdusky to Hasan: I hope your beeper doesn’t go off pic.twitter.com/YmHhYnkDZ3