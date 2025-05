Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ από τον λογαριασμό του στο «Χ» – Η «κόντρα» με τον Τζέι Ντι Βανς

Πριν γίνει ο Πάπας Λέων ΙΔ’, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ είχε μοιραστεί δύο φορές άρθρα του National Catholic Reporter στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» (πρώην Twitter).

Μια φορά το 2016 και ξανά, πρόσφατα, στις 3 Φεβρουαρίου 2025. Το τελευταίο ήταν ένα σχόλιο της αρθρογράφου Kat Armas που επέκρινε την ευρέως επικριθείσα και λανθασμένη ερμηνεία της καθολικής διδασκαλίας ordo amoris από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο JD Vance.

«Ο JD Vance κάνει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να κατατάξουμε την αγάπη μας για τους άλλους» είχε γράψει χαρακτηριστικά.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline