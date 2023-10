Τη φρίκη στα χέρια της Χαμάς έζησε η Σάνι Λουκ – Πρόεδρος Ισραήλ: «Αυτά τα κτήνη την αποκεφάλισαν»

Νέα στοιχεία για τον φρικτό θάνατο της Σάνι Λουκ, που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Τρεις εβδομάδες μετά την τρομοκρατική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, επιβεβαιώθηκε ότι η 22χρονη Σάνι Λουκ είναι νεκρή από την ημέρα της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου.

Λυπούμαστε πολύ που επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε την είδηση, πως η Σάνι Νικόλ Λουκ βρέθηκε νεκρή, δολοφονημένη. Βρέθηκε το κρανίο της, δήλωσε ο Γιτζάκ Χέρτσοκ, πρόεδρος του Ισραήλ στην γερμανική εφημερίδα Bild. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά κτήνη την αποκεφάλισαν, όταν επιτέθηκαν βασάνισαν και σκότωσαν Ισραηλινούς. Είναι μία μεγάλη τραγωδία, και εκφράζω βαθιά συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, σημείωσε ο Χέρτσοκ.

Ο θάνατος της Σάνι Λουκ επιβεβαιώθηκε σήμερα, διότι τώρα κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητά της με τη σύγκριση του DNA ενός οστού του κρανίου της που είχε εντοπιστεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση άλλων 40 περίπου πτωμάτων, η οποία είναι δύσκολη, επειδή τα θύματα έχουν βασανιστεί, έχουν καεί και έχουν τεμαχιστεί.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, αναφέροντας:

Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι το σώμα της 23χρονης Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε.

Η Shani που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ και βασανίστηκε και παρέλασε στη Γάζα από τρομοκράτες της Χαμάς, βίωσε μια φρίκη.

Οι σκέψεις και η προσευχή μας είναι με τους φίλους και την οικογένεια της Shani κατά τη διάρκεια αυτού του αδιανόητου εφιάλτη.

