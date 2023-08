Θρήνος στην Ουκρανία για τον «Juice»: Νεκρός ο κορυφαίος πιλότος Andrii Pilshchykov σε σύγκρουση αεροσκαφών

Τρεις Ουκρανοί πιλότοι, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ένας εκ των πιο διάσημων στις αερομαχίες, έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή όταν δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

«Τραγική απώλεια. Στις 25 Αυγούστου, δύο στρατιωτικά αεροσκάφη L-39 συγκρούστηκαν πάνω από την περιοχή Zhytomyr. Τρεις πιλότοι της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους. Ένας από αυτούς ήταν ο επισμηναγός Andrii Pilshchykov, πιλότος 2ης τάξης και κάτοχος του Τάγματος Θάρρους 3ης τάξης, γνωστός με το διακριτικό “JUICE“. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των εκλιπόντων. Είμαστε ευγνώμονες για τις υπηρεσίες τους. Θα τους θυμόμαστε τόσο στον ουρανό όσο και στο έδαφος» αναφέρει με ανάρτησή του στο X, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

