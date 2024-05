«Θολές» οι ελπίδες για εκεχειρία στη Γάζα: Ο διευθυντής της CIA τη Δευτέρα στο Ισραήλ – Συνάντηση με τον Νετανιάχου

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς αναμένεται αύριο στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από δημοσιογράφο της ενημερωτικής ιστοσελίδας Axios. Οι ελπίδες για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς κατά τις συνομιλίες στο Κάιρο μειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς έγιναν εμφανείς οι διαφορές των δύο πλευρών, κυρίως για την εφαρμογή διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς ταξίδεψε σήμερα στην Ντόχα, για επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα αμερικανός αξιωματούχος, «με στόχο την άσκηση μείζονος πίεσης προς το Ισραήλ και την Χαμάς ώστε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις».

Νωρίτερα, το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιστρέψει την Τρίτη στην Αίγυπτο για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων επί της πρότασης για την εφαρμογή ανακωχής στην Γάζα σε συνδυασμό με την απελευθέρωση ομήρων

«Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε απόψε από το Κάιρο για την Ντόχα, όπου θα έχει διαβουλεύσεις και θα επιστρέψει την Τρίτη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων» που διεξάγονται μέσω των μεσολαβητών με το Ισραήλ, μετέδωσε το Al-Qahera News επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.

Παράλληλα, την ευθύνη για την επίθεση στο Κερέμ Σαλόμ, η οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης προκάλεσε ισραηλινές απώλειες, ανέλαβε η Χαμάς.

Τρεις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 12 τραυματίσθηκαν από τους πυραύλους.

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις στρατιώτες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε πως η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να καταλήξει σε μια περιεκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα θέσει τέλος στην ισραηλινή «επίθεση», θα εγγυάται την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και θα εξασφαλίζει μια σοβαρή ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Στη δήλωσή του ο Χανίγια επέρριψε επίσης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την ευθύνη για «τη συνέχιση της επίθεσης και τη διεύρυνση του κύκλου της σύγκρουσης, και την υπονόμευση των προσπαθειών που καταβάλλονται μέσω μεσολαβητών και διαφόρων πλευρών».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι δείχνει σημάδια πως δεν επιδιώκει σοβαρά την επίτευξη εκεχειρίας και είπε πως σε αυτή την περίπτωση το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτικές ενέργειες στη Ράφα και σε άλλα σημεία της Λωρίδας της Γάζας «στο πολύ σύντομο μέλλον».

Η ισραηλινή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ το οποίο χρησιμοποιείτο από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γραφείο του, μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα του καταριανής ιδιοκτησίας τηλεοπτικού σταθμού, δήλωσαν ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή του Al Jazeera στο Reuters.

Israeli police have entered Al Jazeera’s office in Jerusalem in order to forcibly close it. pic.twitter.com/qwt4NAZN5j