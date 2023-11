Τανκς έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Στέλνει θερμοκοιτίδες ο ισραηλινός στρατός

Μετά από ημέρες σφοδρών αεροπορικών επιδρομών γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μάρτυρες δήλωσαν ότι άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα βρίσκονταν σε απόσταση μέτρων από την πύλη της πολιορκημένης εγκατάστασης, η οποία έχει γίνει επίκεντρο του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τα Ηνωμένα Έθνη πιστεύουν ότι χιλιάδες και ίσως περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι – ασθενείς, προσωπικό και εκτοπισμένοι – μπορεί να βρίσκονται μέσα και να μην μπορούν να διαφύγουν λόγω των σφοδρών μαχών που διεξάγονται κοντά, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, Γιουσέφ Αμπού Ρις, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι περίπου 20.000 εκτοπισμένοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκεί.

Εν μέσω αναφορών για μωρά που πεθαίνουν λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και ασθενείς που αντιμετωπίζουν πυρά ελεύθερων σκοπευτών, ένας χειρουργός που εργάζεται για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα δήλωσε ότι η κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο είχε γίνει “πολύ άσχημη”. “Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπάρχει νερό στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει φαγητό“, δήλωσε ο γιατρός, προσθέτοντας: “Είναι απάνθρωπο“.

Το Ισραήλ κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς ότι χρησιμοποιούν σήραγγες κάτω από το νοσοκομείο ως “κόμβο” διοίκησης, εμπλέκοντας ουσιαστικά τους ασθενείς και τους τραυματίες ως ανθρώπινες ασπίδες. Είναι μια κατηγορία που η Χαμάς αρνείται. Το Ισραήλ λέει πάντως ότι δεν έχει ως στόχο το νοσοκομείο και για να το αποδείξει, δηλώνει ότι συντονίζει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων για νεογνά από ένα ισραηλινό νοσοκομείο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. «Ο Ισραηλινός Στρατός παραμένει προσηλωμένος στο να τηρεί τις ηθικές και επαγγελματικές του ευθύνες για τη διάκριση μεταξύ αμάχων και τρομοκρατών της Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF. «Οι IDF είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με οποιοδήποτε αξιόπιστο μεσολαβητικό μέρος για να διασφαλίσει τη μεταφορά των θερμοκοιτίδων» τονίζει ο ισραηλινός στρατός.

Ο Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι χρειάζονται αναπνευστήρες για κάποια παιδιά που είχαν ανάγκη από οξυγόνο και ένας αξιωματικός από τη Διοίκηση Συντονισμού και Συνδέσμου (CLA) υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Arabic, ο Dr Ashraf al-Qudra, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε ότι λόγω της έλλειψης καυσίμων, όλα τα νοσοκομεία του πολιορκημένου θύλακα θα μπορούσαν να κλείσουν μέσα σε 48 ώρες. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η υγειονομική περίθαλψη έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ιδίως στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Οι δύο μεγαλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις στη Γάζα, τα νοσοκομεία Αλ Σίφα και Αλ Γκοντς, σταμάτησαν τη λειτουργία τους τη Δευτέρα, επικαλούμενα την έλλειψη καυσίμων για τη διατήρηση του ιατρικού εξοπλισμού σε λειτουργία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κάλεσε το Ισραήλ να προστατέψει το νοσοκομείο, την ώρα που ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Πίτερ Λέρνερ επέμεινε την Τρίτη ότι το Αλ-Σίφα ήταν “κεντρικό σημείο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς“, αλλά δήλωσε ότι τα στρατεύματά του ήταν επί του παρόντος “σε στάση αναμονής”. “Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να εκκενώσουμε το κτήριο, να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους“, είπε.

Εξάλλου, ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι αποκάλυψε αργά χθες το βράδυ ότι εντοπίστηκε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης της Χαμάς κάτω από το Νοσοκομείο Ραντήσι, το οποίο όχι μόνο περιείχε γιλέκα αυτοκτονίας, χειροβομβίδες και διάφορα όπλα, αλλά και σημάδια ότι η Χαμάς είχε κρατήσει Ισραηλινούς ομήρους εκεί.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν μπιμπερό, βρεφικά είδη και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε φαίνονται και σχοινιά με τα οποία φαίνεται ότι είχε δεθεί κάποιος όμηρος:

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH