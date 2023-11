Ισραηλινοί στρατιώτες φωτογραφίζονται στο αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς

Μια εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στρατιώτες της ταξιαρχίας Golani των Ισραηλινών Δυνάμεων μέσα στο αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την κατάληψη του χώρου.

Οι στρατιώτες φαίνονται να κρατούν μια ισραηλινή σημαία και μια σημαία του 13ου τάγματος της Golani. Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Χθες, μια φωτογραφία έδειχνε στρατιώτες της Golani μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Γάζας.

