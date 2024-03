Ερντογάν: Οι εκλογές να συμβάλουν στην έναρξη μίας νέας εποχής στη χώρα – Ψήφισαν οι Ιμάμογλου και Κουρούμ στην Κωνσταντινούπολη

Το εκλογικό του δικαίωμα για τις σημερινές αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία άσκησε περίπου στις 13.30 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο σχολείο που ψηφίζει παραδοσιακά στο Σκούταρι της ασιατικής ακτής της Κωνσταντινούπολης.

Aνταπόκριση – Κωνσταντινούπολη: Γιάννης Μανδαλίδης

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα μας. Εύχομαι οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές» και ευχήθηκε οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλουν καθοριστικά στην έναρξη ενός νέου αιώνα για την Τουρκία.

