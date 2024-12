Συρία: Πυρπολήθηκε ο τάφος του πατέρα του Άσαντ – Όσοι συμμετείχαν σε δολοφονίες κρατουμένων δεν θα λάβουν χάρη, λέει ο Αλ Τζολάνι

Ο ηγέτης των ανταρτικών δυνάμεων της Συρίας, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, δήλωσε ότι όσοι έχουν συμμετάσχει σε βασανισμούς και φόνους κρατουμένων στις συριακές φυλακές δεν θα λάβουν χάρη. «Θα τους καταδιώξουμε στην Συρία και θα ζητήσουμε από τις χώρες να παραδώσουν όσους διέφυγαν για να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε ο αλ-Τζολάνι σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι της συριακής κρατικής τηλεόρασης στο Telegram.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα είναι επιφυλακτική με την κατάσταση να παραμένει ρευστή αφού ακόμα και πριν λίγο έγιναν αναταράξεις, καθώς ο τάφος του πατέρα του ανατραπέντος προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, πυρπολήθηκε στη γενέτειρά του, την Καρντάχα, σύμφωνα με πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τα πλάνα από το πρακτορείο ειδήσεων AFP φαίνονται αντάρτες μαχητές να παρακολουθούν μέρη του τάφου να καίγονται.

#Breaking – Rebels have set fire to the tomb of former Syrian President Hafez al-Assad. #Assad is the father of Bashar al-Assad and led #Syria from 1971 until his death in 2000. The mausoleum is located in the city of Qardaha, northwestern Syria. pic.twitter.com/X4iJbxXPFI