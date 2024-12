Συρία: ΗΠΑ, Τουρκία και Ισραήλ επιδιώκουν κομβικό ρόλο στις εξελίξεις – Ισχυρή έκρηξη στη Δαμασκό

Στο Τέμενος των Ομεϋαδών στη Δαμασκό, χιλιάδες Σύροι, με σημαίες στα χέρια, συγκεντρώθηκαν για την πρώτη μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, μετά την πτώση του Άσαντ. Στην κεντρική πλατεία της Δαμασκού και σε πολλές ακόμη μεγάλες πόλεις, πλήθη πανηγύρισαν την επανάσταση, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του επικεφαλής των τζιχαντιστών ανταρτών, και de facto ηγέτη της Συρίας, Μοχάμεντ Αλ Τζολάνι. Στο διπλωματικό πεδίο, οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια εδραίωσης ή περιφρούρησης των συμφερόντων τους στη χώρα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μπλίνκεν, βρέθηκε σε Άγκυρα και Βαγδάτη.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Δαμασκό, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Ρεσούλ Σερντάρ ανταποκριτής του Al Jazeera λέει ότι ακούστηκε μια «δυνατή έκρηξη» στην πρωτεύουσα της Συρίας το βράδυ της Παρασκευής (13/12).

«Ταρακούνησε το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν οι δημοσιογράφοι», δήλωσε ο Σερντάρ, προσθέτοντας ότι ακολούθησε ο ήχος πολλών λιγότερο ισχυρών εκρήξεων.

Αν και η ακριβής πηγή και οι τοποθεσίες των εκρήξεων δεν επιβεβαιώθηκαν, ο Σερντάρ σημείωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικούς βομβαρδισμούς «σε στρατηγικές περιοχές» σε όλη τη Συρία – ιδιαίτερα μέσα και γύρω από τη Δαμασκό – τα βράδια τις τελευταίες ημέρες.

🚨 #BREAKING : ISRAEL CONTINUES TO BOMB DAMASCUS According to the Syrian Center for Human Rights, two military positions were attacked. pic.twitter.com/4Z4xw5Uyne

BREAKING:



This is Damascus tonight.



Israel is massively bombing Syria’s capital.

Attacking South Lebanon.

And pounding Gaza into rubble.



This is terrorism — and the West is cheering it on. pic.twitter.com/X8orob0Aiv