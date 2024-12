Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό – Το Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη, λέει ανταποκριτής του Al Jazeera

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρεσούλ Σερντάρ ανταποκριτής του Al Jazeera λέει ότι ακούστηκε μια «δυνατή έκρηξη» στην πρωτεύουσα της Συρίας το βράδυ της Παρασκευής (13/12).

BREAKING:



This is Damascus tonight.



Israel is massively bombing Syria’s capital.

Attacking South Lebanon.

And pounding Gaza into rubble.



This is terrorism — and the West is cheering it on. pic.twitter.com/X8orob0Aiv