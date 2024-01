Συνάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Νταβός

«Είχαμε μια καλή κουβέντα με τον Κυρ. Μητσοτάκη ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η στήριξη της Ουκρανίας, η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βιομηχανικής βάσης, η διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση.

Και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε» καταλήγει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

A good chat with @kmitsotakis ahead of the Special European Council.



Supporting Ukraine, building a stronger industrial base, managing migration, all of this requires a united European answer.



And we are confident that we will get there. pic.twitter.com/bsm6CUGnSQ