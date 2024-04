Συναγερμός στο Λονδίνο: Άνδρας μαχαίρωσε ανθρώπους με σπαθί κοντά στο μετρό (video)

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί αλλά και απλοί πολίτες δέχθηκαν επίθεση με σπαθί κοντά σε σταθμό του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν άνδρα που φοράει κίτρινο μπουφάν με κουκούλα και κρατάει σπαθί να πλησιάζει αστυνομικούς στο Hainault.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα “να τρέχει με ένα σπαθί σαμουράι“, ο οποίος “μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους αφού έπεσε με το φορτηγάκι του πάνω σε ένα σπίτι“.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί (τοπική ώρα) μετά από αναφορές για πτώση οχήματος πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή Thurlow Gardens και ότι άνθρωποι είχαν μαχαιρωθεί. Πρόσθεσαν: “Καταλαβαίνουμε ότι ο ύποπτος συνέχισε να επιτίθεται σε άλλους ανθρώπους και σε δύο αστυνομικούς“.

Ένας 36χρονος συνελήφθη στο σημείο και τελεί υπό κράτηση. Το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με την τρομοκρατία, δήλωσε η αστυνομία.

