Συναγερμός στη Γερμανία: Μασκοφόρος άνοιξε πυρ σε εταιρεία – Δύο νεκροί

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν θανάσιμα το βράδυ της Τρίτης καθώς μασκοφόρος εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί σε εταιρεία στο Bad Friedrichshall, κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη νότια Γερμανία.

Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. Η αστυνομία ερευνά το σημείο και δεν υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για τους κατοίκους, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των αρχών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Blutbad in Bad Friedrichshall: Zwei Tote nach Schüssen in Fabrik



In der Firma Hänel im Stadtteil Kochendorf (Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg) ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Angriff. Um 17:45 Uhr drang ein maskierter und bewaffneter Mann in die Fabrik in der… pic.twitter.com/uNIJsunygb