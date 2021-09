Συμμαχία στον Ειρηνικό ανακοίνωσαν Μπάιντεν – Τζόνσον και Μόρισον – Πυρηνικά υποβρύχια στην Αυστραλία

Αλλαγή ισορροπιών στον Ειρηνικό ανακοίνωσαν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Αυστραλίας, με κοινό μέτωπο για θέματα εθνικής ασφάλειας το οποίο διεθνή μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως συμμαχία έναντι της Κίνας.

H κοινή ανακοίνωση, είχε προαναγγελθεί ως κρίσιμη για ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Tελικά οι Τζο Μπάιντεν, Μπόρις Τζόνσον και Σκοτ Μόρισον παρουσίασαν το σύμφωνο ασφαλείας (AUKUS) για χρήση προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής τεχνολογίας υποβρυχίων.

Tune in as I deliver remarks on a national security initiative – joined virtually by Australian Prime Minister Scott Morrison and United Kingdom Prime Minister Boris Johnson. https://t.co/reAHEnNxAZ

— President Biden (@POTUS) September 15, 2021