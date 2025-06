Σύλληψη Αζέρου στην Κύπρο: Σχεδίαζε άμεσο τρομοκρατικό χτύπημα – Κατασκόπευε βάσεις σε Λεμεσό και Πάφο

Στη σύλληψη ενός Βρετανού αζερικής καταγωγής προχώρησε η Κυπριακή Αστυνομία. Ο ύποπτος προφυλακίστηκε για οκτώ ημέρες. Φέρεται να προετοίμαζε επίθεση στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, ενώ είχε εντοπιστεί να φωτογραφίζει και την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου πλησίον του αεροδρομίου της Πάφου την οποία επεκτείνει η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Ανταπόκριση: Κωστής Κωνσταντίνου

Περίπου 30.000 Ισραηλινοί υπολογίζεται ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, ανάμεσά τους και μερικές χιλιάδες επιβατών πτήσεων προς το Ισραήλ οι οποίοι προσπαθούν να επιστρέψουν.

Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο όπως όλα δείχνουν έδωσε στη Λευκωσία την πληροφορία, δήλωσε ευχαριστώντας την Κύπρο ότι ο ύποπτος είχε επιχειρήσει να βλάψει Ισραηλινούς που βρίσκονται στο νησί. Η Λευκωσία δεν σχολίασε την αναφορά.

Όπως έγινε γνωστό, ο ύποπτος κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες, κατασκοπεία και τρομοκρατία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση για οκτώ ημέρες, τη μέγιστη περίοδο κράτησης στην Κύπρο η οποία επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών εγκλημάτων.

Οι κυπριακές Αρχές είναι πεπεισμένες ότι προετοίμαζε τη διενέργεια, άμεσα μάλιστα, τρομοκρατικής επίθεσης ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν.

Tη σύλληψη επιβεβαίωσε απόψε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ. Όσον αφορά τις πληροφορίες ότι υπήρξε και δεύτερη σύλληψη Βρετανού υπηκόου, ανώτερη κυβερνητική πηγή ανέφερε στην ΕΡΤ ότι ο συλληφθείς είναι ένας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

«Το Σώμα των Ισλαμικών Φρουρών της Επανάστασης – το τρομοκρατικό βραχίονα του ιρανικού καθεστώτος – επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο.

Χάρη στη δράση των κυπριακών αρχών ασφαλείας, σε συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, η τρομοκρατική επίθεση αποτράπηκε.

Το Ισραήλ ευχαριστεί την Κύπρο για την άμεση και αποτελεσματική της ανταπόκριση.

Το εγκληματικό ιρανικό καθεστώς στοχεύει σκόπιμα Ισραηλινούς πολίτες, τόσο εντός του Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» έγραψε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

