«Σβήστηκε» από τον χάρτη η πόλη Λαχάινα στην Χαβάη – Χιλιάδες άστεγοι μετά τις φονικές πυρκαγιές

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Χαβάη και σχεδόν έσβησαν από τον χάρτη την πόλη Λαχάινα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 53 ανθρώπους, άφησαν επίσης πίσω τους «χιλιάδες» άστεγους, έκανε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης [σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας] ο κυβερνήτης του αρχιπελάγους αυτού των ΗΠΑ.

«Θα χρειαστεί να στεγάσουμε χιλιάδες ανθρώπους», εξήγησε ο Τζος Γκριν, υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το αρχικό στάδιο οι αρχές επιδιώκουν να κλείσουν κάπου «2.000 δωμάτια» για να καλύψουν τις ανάγκες, επικοινωνώντας με ξενοδοχεία στα νησιά. Κάλεσε εξάλλου όσους πολίτες έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πυροπαθείς να δείξουν γενναιοδωρία.

