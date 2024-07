Στο Ουισκόνσιν η πρώτη προεκλογική ομιλία της Κάμαλα Χάρις χωρίς τον Μπάιντεν – Μικραίνει η «ψαλίδα» με τον Τραμπ

Η πέμπτη από την αρχή του έτους επίσκεψη της Κάμαλα Χάρις στην πολιτεία του Ουισκόνισν χαρακτηρίζεται καθοριστική καθώς εκεί η αντιπρόεδρος θα πραγματοποίησει την πρώτη προεκλογική της ομιλία στο «προσκήνιο» μετά την απόφαση «εξόδου» του Τζο Μπάιντεν.

Η Χάρις έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των ηγετών του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και η «ανάκτηση» της πολιτείας του Ουισκόνσιν χαρακτηρίζεται ήδη ω στοίχημα, αφού οι Δημοκρατικοί την έχασαν το 2016 από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η προεκλογική εμφάνιση προκαλεί ήδη ουρές, έστω κι αν η βροχή είναι καταρρακτώδης.

Doors are open and Democrats are FIRED UP to see Kamala Harris take the stage in MKE! #VPinMKE pic.twitter.com/IjIPkr3ube