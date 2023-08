Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας η έρημος Μοχάβι στις ΗΠΑ – Σε κίνδυνο η άγρια φύση

Ανυπολόγιστη είναι η πύρινη καταστροφή στην έρημο Μοχάβι στην Καλιφόρνια, σε μια περιοχή προστατευόμενη για τη βιοποικιλότητά της. Εκτός από τις χελώνες, τις αλεπούδες και τους λύγκες, στην περιοχή που έχει παραδοθεί στις φλόγες φύονται βραχύφυλλα γιούκα (Joshua trees) – ένα ιδιαίτερο είδος, χαρακτηριστικού της αμερικανικής Δύσης.

The fire remains at 70,000 and 0% containment. Erratic winds caused fire whirls today. For full details go to:https://t.co/wcPepvtlTx#MojaveNationalPreserve pic.twitter.com/JXPtafy8EF