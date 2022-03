Πόλεμος στην Ουκρανία: Στην Πολωνία την Παρασκευή (25/3) ο Αμερικανός πρόεδρος

Στη Βαρσοβία θα μεταβεί την Παρασκευή (25/3) ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και θα έχει συζητήσεις με τον Πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες που θα έχει κατά τη διάρκεια των συνόδων του NATO, της ΕΕ και της G7 στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, στο πλευρό των συμμάχων και εταίρων τους, αντιδρούν στην ανθρωπιστική κρίση και την κρίση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημιούργησε ο αδικαιολόγητος και απρόκλητος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Τζεν Ψάκι στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η προεδρία των ΗΠΑ προσπάθησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία για το ότι ο Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

«Το ταξίδι θα είναι επικεντρωμένο στη συνέχιση της προσπάθειάς μας ο κόσμος να συσπειρωθεί υπέρ του ουκρανικού λαού και εναντίον της εισβολής του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν στην Ουκρανία», πάντως «δεν σχεδιάζεται ταξίδι στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, μέσω Twitter.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022