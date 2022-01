Στη θάλασσα της Νότιας Κίνας αμερικανικό F-35 stealth – «Έπεσε» από αεροπλανοφόρο

To μαχητικό αεροσκάφος F-35 stealth του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέπεσε στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας τη Δευτέρα και το βίντεο που διέρρευσε από το «ατύχημα προσγείωσης», χαρακτηρίζεται αυθεντικό.

Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPn pic.twitter.com/udEqcb1g91

Το τζετ επέστρεφε στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου USS Carl Vinson όταν η οθόνη γεμίζει καπνό και ακούγεται δυνατός ήχος πριν κοπεί το βίντεο.

Ακολουθούν φωτογραφίες με το F-35 να επιπλέει στη θάλασσα με το πιλοτήριο ανοιχτό και το εκτινασσόμενο κάθισμα του χειριστή να λείπει. O πιλότος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι σώος.

It was the second time in three months an F-35 has been lost at sea, with the crash injuring the pilot and seven sailors aboard the USS Carl Vinsonhttps://t.co/D7NygdKqwy

