Στα πρόθυρα επέκτασης ο πόλεμος από τη Γάζα στο Λίβανο, προειδοποιεί ο Ύπατος Αρμοστής της ΕΕ – Δήλωση Γεραπετρίτη για την Κύπρο

Στα πρόθυρα επέκτασης από τη Γάζα στο Λίβανο είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως προειδοποίησε ο Ύπατος Αρμοστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ κατά την έναρξη του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, την ώρα που ο Γιώργος Γεραπετρίτης πναλαμβάνει ότι είναι απαράδεκτο η Χεζμπολάχ να απειλεί την Κύπρο, μέλος της ΕΕ.

