Στα άκρα οι σχέσεις Τραμπ-Ζελένσκι: Η «μεγάλη στροφή» του προέδρου των ΗΠΑ – Στο Λευκό Οίκο Μακρόν και Στάρμερ, τι προωθούν

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στο Ουκρανικό μέτωπο, καθώς το χάσμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι δείχνει αγεφύρωτο. Παρά τις προσπάθειες του Προέδρου της Ουκρανίας να ρίξει τους τόνους, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε εκ νέου δικτάτορα τον Ζελένσκι και του καταλόγισε αγενή συμπεριφορά απέναντι στον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, που είχε μεταβεί στο Κίεβο για να συζητήσουν για τις σπάνιες γαίες. Η σύγκρουση των δύο ηγετών έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων.

Φαίνεται πως βρισκόμαστε ενώπιον της μεγαλύτερης γεωστρατηγικής στροφής της Αμερικής, εδώ και πολλές δεκαετίες, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανταποκρίτρια του ΕΡΤNews στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.

Η νέα σχέση που φαίνεται να δημιουργείται μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας και η αμερικανική απομάκρυνση από την Ευρώπη και την Ουκρανία – που μοιάζουν να περνούν σε ανταγωνιστικά στρατόπεδα – έχουν αιφνιδιάσει ακόμη και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο επιχειρεί να κρατήσει λεπτές ισορροπίες απέναντι στους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής και σε έναν πανίσχυρο πρόεδρο τον οποίο φοβάται.

Η ακριβής στρατηγική του προέδρου Τραμπ αυτή την στιγμή, τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη, παραμένει ασαφής, ωστόσο οι ενδείξεις είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και ενισχύουν την άποψη ότι το επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο σε διεθνές επίπεδο. Μόνο ο ίδιος ο πρόεδρος γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει την κόντρα και τον πόλεμο των λέξεων με τον Ζελένσκι, ποσό κοντά προτίθεται να έρθει με την Ρωσία και αν πραγματικά σκοπεύει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το διατλαντικό χάσμα.

Όλες οι ελπίδες των Ευρωπαίων, σε αυτή την φάση, επικεντρώνονται στις συναντήσεις Γαλλίας και Βρετανίας την επόμενη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Aξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη, συναντήθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελενσκί με τον Κιθ Κέλογκ, ειδική απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται περισσότερο στο περιθώριο των εξελίξεων παρά στο προσκήνιο, μάλλον λόγω τον φίλο – ουκρανικών θέσεων που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Η κοινή συνέντεξη η οποία ήταν προγραμματισμένη δεν πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα της αμερικανικής πλευράς.

