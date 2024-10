SpaceX: Εντυπωσιακή εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship – «Βραχίονες chopstick» τον «προσγείωσαν» πίσω στη βάση

Η SpaceX εκτόξευσε σήμερα από το Τέξας τον γιγαντιαίο πύραυλο Starship για την πέμπτη δοκιμαστική πτήση του, με σκοπό την παρουσίαση της πρώτης προσπάθειας που θα κάνει η εταιρία για την επιστροφή του πρώτου ορόφου του προωθητή πυραύλου, με τη χρήση μεγάλων ρομποτικών βραχιόνων.

Ο προωθητής του πρώτου επιπέδου του πυραύλου Super Heavy εκτοξεύτηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας) από τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης της SpaceX στην περιοχή Μπόκα Τσίκα του Τέξας, στέλνοντας τον δεύτερο όροφο του πυραύλου Starship σε μία διαστημική τροχιά, με προορισμό τον Ινδικό ωκεανό στα δυτικά της Αυστραλίας, με στόχο την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια την προσεδάφιση του σε μία πλωτή εξέδρα.

Ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy μετά το διαχωρισμό του από τον κεντρικό προωθητή του Starship και σε ύψος 74 χιλιομέτρων, επέστρεψε στο σημείο της εκτόξευσης του, κάνοντας μία προσπάθεια προσεδάφισης με τη χρήση δύο ρομποτικών βραχιόνων που είχαν προσαρμοστεί στον πύργο της εκτόξευσης.

Το διαστημόπλοιο έχει ύψος 397 πόδια (121 μέτρα) , περίπου 90 πόδια ψηλότερο από το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Ο Super Heavy, που έχει ύψος 233 πόδια, παράγει 16,7 εκατομμύρια λίβρες (74,3 Meganewtons) ώθησης, περίπου διπλάσια από τους πύραυλους Saturn V που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις αποστολές Apollo.

Η γρήγορη επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων του πυραύλου θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της SpaceX να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος αποστολής φορτίων.

This is a truly historic event in both space exploration & cryptocurrency universe



SpaceX wants to cheer up our viewers & cryptocurrency holders by providing them with the largest cryptocurrency mass adoption event.https://t.co/F5FbX6C1hy pic.twitter.com/70psJl0vNt