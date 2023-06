Σουδάν: Συνεχίζεται ο ανελέητος πόλεμος παρά τη θρησκευτική γιορτή Έιντ αλ Άντχα – Εκρήξεις ακούγονται στο Χαρτούμ

Εκατοντάδες άνθρωποι προσευχήθηκαν για την ειρήνη στο Χαρτούμ χθες Τετάρτη την πρώτη ημέρα της Έιντ αλ Άντχα, μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής, όμως πυρά και εκρήξεις συνέχισαν να σείουν τη σουδανική πρωτεύουσα.

Οι δυο στρατηγοί που διεξάγουν ανελέητο πόλεμο από τα μέσα του Απριλίου στο Σουδάν, με επίκεντρο την πρωτεύουσα και την περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), είχαν αναγγείλει χθες πως θα κήρυσσαν μονομερώς κατάπαυση του πυρός για το Έιντ· όμως, όπως σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η κατάπαυση του πυρός δεν τηρήθηκε.

Eid in Sudan: 'I couldn't sleep because of the sounds of the gunfire' https://t.co/szS0HbLnHE