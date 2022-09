«Σήμα κινδύνου» ΟΑΣΕ για την εμπορία ανθρώπων εν μέσω Ρωσοουκρανικής κρίσης: Στο 600% η αύξηση των σχετικών αναζητήσεων στο Google

Κατακόρυφα έχει αυξηθεί παγκοσμίως η αναζήτηση στο διαδίκτυο των όρων «Ουκρανές “συνοδοί” (escorts), «πορνό με Ουκρανούς πρόσφυγες», «βιασμός Ουκρανών», έκανε γνωστό ο Ειδικός Αντιπρόσωπος και Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, στο πλαίσιο των εργασιών της αρμόδιας ομάδας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Τα σχετικά στοιχεία κάνουν λόγο για αύξηση των εν λόγω αναζητήσεων, της τάξης του 200-600% από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές δόθηκαν με τη συγκέντρωση για πρώτη φορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Εκτιμάται ότι καταδεικνύουν τη συμπεριφορά των ανδρών ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, κάτι εξόχως ανησυχητικό.

Στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι η ζήτηση μοιραία θα χρησιμεύσει ως ισχυρό κίνητρο για τους διακινητές, στο να στρατολογούν και να εκμεταλλεύονται ολοένα και περισσότερες Ουκρανές γυναίκες εφεξής.

“Global search traffic for ‘Ukrainian escorts’, ‘Ukrainian refugee porn’, ‘Ukrainian rape’ increased by 200-600% since the start of the conflict. For the 1st time, we had real-time data showing men’s behavior in response to vulnerability due to conflict”@OSCE #SRValRichey remarks pic.twitter.com/o5tk5wwZV6

— OSCE Anti-Trafficking (@osce_cthb) September 23, 2022