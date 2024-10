Σφοδρές μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο βόρειο μέτωπο – Το Τελ Αβίβ διευρύνει τις επιχειρήσεις, νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες

Ενα βήμα πιο κοντά στον ολοκληρωτικό πόλεμο βρίσκεται η Μέση Ανατολή, μετά τη σφοδρή πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με 200 πυραύλους, ανάμεσά τους – για πρώτη φορά – και υπερηχητικοί πύραυλοι. Τεχεράνη και Τελ Αβίβ ανταλλάσσουν απειλές για εκατέρωθεν αντίποινα και η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας είναι στραμμένη πλέον στο Ισραήλ και την επόμενη κίνησή του.

Παράλληλα, δίνονται μάχες «σώμα με σώμα» στο νότιο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινοί φέρονται να έχουν προχωρήσει μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα σύνορα, καταγράφοντας ωστόσο τις πρώτες απώλειες από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή. Οι «λεπτές ισορροπίες» διαταράχθηκαν εκ νέου όταν το απόγευμα της Τετάρτης (2/10), η ισραηλινή αεροπορία χτύπησε – με στόχο αξιωματούχους του Ιράν – συγκρότημα κατοικιών στη Δαμασκό της Συρίας με νεκρούς και τραυματίες.

Οκτώ Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες με τη Χεζμπολάχ στο εσωτερικό του Λιβάνου, επιβεβαίωσαν οι IDF.

«Οι μάχες κυριολεκτικά είναι σώμα με σώμα» μεταδίδει από την Χάιφα ο ανταποκριτής του ΕΡΤNews, Γιώργος Σιδέρης.

«Από χθες είχαμε αντιληφθεί ότι το μέτωπο εκτός του ότι διευρύνεται, έρχονται και πιο κοντά οι αντιπαρατιθέμενοι καθώς τα φορητά όπλα ακούγονταν, κροτάλιζαν τα πολυβόλα. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν ήταν μόνο τα λίγα μέτρα τα οποία ήθελαν να προχωρήσουν οι Ισραηλινοί για να φτιάξουν την πρώτη περίμετρο ασφαλείας. Το πρώτο αυτό προγεφύρωμα έχει επιχειρηθεί να δημιουργηθεί για να προχωρήσουν στη συνέχεια τα μεγαλύτερα τμήματα των χερσαίων δυνάμεων, οι ταξιαρχίες, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στο βόρειο τμήμα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, είτε από τα βορειοανατολικά σύνορα είτε από την από τη Χάιφα προς τα εκεί» περιγράφει ο ανταποκριτής του ΕΡΤNews.

Σχετικά με τις μετακινήσεις των ισραηλινών δυνάμεων, τόνισε: «Βλέπουμε συνεχώς καινούργιους χώρους συγκέντρωσης αλλά και χώρους εξόρμησης να δημιουργούνται και αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ διευρύνει αυτή την επιχείρηση στο βόρειο τμήμα.

Άλλωστε από την Τρίτη, μετά την Μέτουλα, όπου κηρύχθηκε ως ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων και τους γύρω οικισμούς, το Ισραήλ διεύρυνε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με νεότερο χάρτη και ενημερώνει τους πολίτες ότι οι επιχειρήσεις αυτές διευρύνονται σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, που σχεδόν φτάνει μέχρι το μέσο των βορείων συνόρων».

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε μια πολυκατοικία στο προάστιο Μεζά της Δαμασκού, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη ισραηλινή επίθεση στη συνοικία αυτή, σε ισάριθμες ημέρες.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι στόχος ήταν μια πολυκατοικία όπου διαμένουν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

