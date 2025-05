Σεισμός 7,3 βαθμών στο Πέρασμα Ντρέικ νότια Αργεντινής και Χιλής – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Έντονη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έλαβε χώρα στο Πέρασμα του Ντρέικ, στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αργεντινής και της Χιλής, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Η χιλιανή εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών έδωσε εντολή εκκένωσης της παράκτιας περιοχής της επαρχίας Μαγκαγιένες στη νότια Χιλή λόγω κινδύνου τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ, σύμφωνα με το GFZ.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/groD2eeyaz