Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ – 11 τραυματίες μετά από εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ αφού έγιναν εκτοξεύσεις από τον Λίβανο όπλων που πέρασαν στην ισραηλινή επικράτεια.

Έκαναν λόγο κατόπιν για τρία βλήματα που πέρασαν στην ισραηλινή επικράτεια από τη λιβανική και αναχαιτίσεις, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Το ένα «κατέπεσε», πρόσθεσαν, διευκρινίζοντας πως ακόμη αποτιμούν την κατάσταση. Δεν αναφέρθηκαν σε θύματα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων, τρία άτομα έφεραν ήπια τραύματα και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά και τα 11 στην πόλη Τιρά.

Εικόνες από την Τιρά έδειχναν ζημιές σε ένα κτίριο που προφανώς χτυπήθηκε από κάποια ρουκέτα.

Reports of at least 10 missiles fired from Lebanon towards Tel Aviv.



A missile fired by Hezbollah from Lebanon struck an area near Tira, northeast of Tel Aviv, after Israel’s David’s Sling defense system failed to intercept it. The impact caused significant damage… pic.twitter.com/ztKNQ9733M