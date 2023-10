Σε θέση μάχης ο ισραηλινός στρατός για εισβολή στη Γάζα – Στο Τελ Αβίβ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ για κρίσιμες διαβουλεύσεις

Σε θέση μάχης παραμένει ο ισραηλινός στρατός και περιμένει την πολιτική απόφαση, για τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή, όπου σύμφωνα με στοιχεία του ισραηλινού στρατού, έχουν μετακινηθεί προς τον Νότο 600.000 άμαχοι Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με το σχέδιο, 10.000 επίλεκτοι στρατιώτες, θα μπουν στην πόλη της Γάζας, για να εξοντώσουν τους Παλαιστίνιους εξτρεμιστές, με υποστήριξη από αέρος και θαλάσσης. «Θα τους συντρίψουμε» διεμήνυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη συνεδρίαση, του υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης.

Οι ενέργειες και οι πολιτικές της οργάνωσης Χαμάς, δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, δήλωσε χθες, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, και απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση των πολιτών, φυλακισμένων και κρατουμένων, και των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS δήλωσε πως είναι βέβαιος ότι ο στρατός του Ισραήλ θα δράσει τηρώντας τους κανόνες του πολέμου στις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας και οι ΗΠΑ θα «τον προμηθεύσουν με όσα όσα χρειάζεται», διαβεβαίωσε. Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε επίσης ότι η Χαμάς «δεν αντιπροσωπεύει όλο τον παλαιστινιακό λαό», χαρακτηρίζοντας ωστόσο την «εξάλειψη των εξτρεμιστών» από το Ισραήλ ως «αναγκαίο μέτρο».

Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο Τελ Αβίβ για συνομιλίες με την ισραηλινή ηγεσία, για δεύτερη φορά, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος χθες επισκέφθηκε το Κάιρο. Ο Άντονι Μπλίνκεναπορρίπτει κατηγορηματικά την «ιδέα» οι Παλαιστίνιοι να εκδιωχθούν από τη Λωρίδα της Γάζας, που είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία», εκτιμώντας πως οι κάτοικοί της πρέπει να μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

«Άκουσα απευθείας από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής (Μαχμούντ) Αμπάς και πρακτικά όλους τους άλλους ηγέτες με τους οποίους μίλησα στην περιοχή ότι η ιδέα αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και δεν την υποστηρίζουμε», είπε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια που μεταδόθηκε χθες. «Πιστεύουμε πως ο κόσμος πρέπει να παραμείνει στη Γάζα, το σπίτι του. Θέλουμε όμως επίσης να υπάρξουν εγγυήσεις πως δεν θα διατρέξει κίνδυνο και ότι ο λάβει τη βοήθεια που έχει ανάγκη», συμπλήρωσε.

Θέση και για τη μεγάλη φυγή των αμάχων πήρε και Αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus, Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα μέχρι στιγμής και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι δυσκολεύει όσους προσπαθούν να μετακινηθούν νότια.

