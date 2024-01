Σε κατάσταση συναγερμού οι υποδομές στην περιφέρεια του Λένινγκραντ μετά την πυρκαγιά στον σταθμό αερίου της Novatek

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι βασικές υποδομές στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός αερίου της Novatek στον οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Incident at the "Novatek – Ust'-Luga" gas-condensate plant near St. Petersburg as it happened.



The plant now "temporarily" stopped operations after last night's attack by unidentified flying objects. pic.twitter.com/zHsSCCUbEt