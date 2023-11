Σαρλ Μισέλ σε Νετανιάχου: Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επικοινώνησε σήμερα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ», ο Σαρλ Μισέλ επιβεβαίωσε την «ένθερμη αλληλεγγύη της ΕΕ προς το Ισραήλ μετά τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» και πρόσθεσε ότι «όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως».

Ο Σαρλ Μισέλ επανέλαβε «την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διασφαλιστεί ότι όλη η ζωτική βοήθεια θα παραδοθεί στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα».

Επισήμανε επίσης ότι: «Η διατήρηση της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη είναι υψίστης σημασίας. Και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κλιμάκωση στην περιοχή».

