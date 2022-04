Σαγκάη: Εικόνες του παραλόγου – Παιδάκι απομακρύνεται από τους γονείς του για να οδηγηθεί σε κέντρο καραντίνας (video)

Εικόνες βγαλμένες από ταινία έρχονται καθημερινά στο “φως” από τη Σαγκάη, όπου οι Αρχές έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν την αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον. Οι πολίτες παραμένουν έγκλειστοι, ενώ άλλοι μεταφέρονται με τη βία σε στρατόπαιδα καραντίνας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο από την αποκλεισμένη μεγαλούπολη, στο οποίο ένα παιδί απομακρύνεται από τους γονείς του, φορώντας στολή. Το παιδί, έχοντας το κεφάλι κάτω, ακολουθεί τις οδηγίες ενός άνδρα, που τον κατευθύνει στα αυτοκίνητα των Αρχών, με τα οποία μεταφέρονται οι ασθενείς σε κέντρα καραντίνας.

COVID lockdown in Shanghai, China. And yes, that’s a child in full PPE. pic.twitter.com/74PdtS8Ksk

— Benji, Virgo’s Finest. (@gntlmnking) April 9, 2022