Ρωσική Άπω Ανατολή: Ηφαίστειο εξερράγη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα

Ο ισχυρός σεισμός των 7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χερσονήσου Καμτσάτκα στις 7:10 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή προκάλεσε την έκρηξη του Σιβελούτς, ενός από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ρωσίας, που απελευθέρωσε στην ατμόσφαιρα τεράστια σύννεφα τέφρας, θέτοντας σε συναγερμό τις εναέριες συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με την Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων της Καμτσάτκα (KVERT), εκδόθηκε προειδοποίηση «κόκκινου» κωδικού για τα αεροσκάφη, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για σημαντική ποσότητα τέφρας στην ατμόσφαιρα. Η τέφρα του ηφαιστείου εκτοξεύτηκε σε ύψος 5 χλμ., με το νέφος να εκτείνεται στη συνέχεια περίπου 1.500 χλμ. προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά.

BREAKING: Shiveluch volcano ERUPTS in northern Kamchatka, Russia! One of the country's most active volcanoes unleashes its fury, spewing ash and lava into the air. Stay tuned for updates on this developing story! 🌋 pic.twitter.com/RVUSDacuGu