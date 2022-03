Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram, η οποία συνοδεύεται από σχετικές εικόνες. «Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

❗️The Sviatogorsk Lavra in #Donetsk region was sheltered

It is reported that women and children were sheltering there and there were casualties. pic.twitter.com/vusxdCrBRR

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022