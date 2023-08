Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη στην επαρχία της Μόσχας

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε μια αποθήκη στην πόλη Ράμενσκογιε στην επαρχία της Μόσχας, ανέφερε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί σε 1.800 τετραγωνικά μέτρα», τόνισε η υπηρεσία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA τόνισε ότι η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη λιπασμάτων.

Βίντεο από την πυργκαγιά που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό και φλόγες, που είναι ορατές από απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

