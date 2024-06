Ρωσία: Γυμνάσια τακτικών πυρηνικών όπλων από τα σύνορα με τη Νορβηγία μέχρι τη Λευκορωσία

Στρατιώτες και ναύτες από τον βόρειο στρατιωτικό τομέα του Λένινγκρνατ που συνορεύει με τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ Νορβηγία, Φινλανδία, Πολωνία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία συμμετείχαν σε γυμνάσια για την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων. Η κίνηση φαίνεται να διευρύνει τον γεωγραφικό χώρο που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί για τα γυμνάσια ώστε να περιλάβει στρατιωτικούς τομείς που καλύπτουν σχεδόν όλη την έκταση των ευρωπαϊκών συνόρων της Ρωσίας, από τον Αρκτικό ωκεανό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνει ένα κινητό σύστημα πυραύλων να κατευθύνεται σε έναν αγρό καθώς και μια ρουκέτα που φορτώνεται σε πολεμικό πλοίο.

🇷🇺🇧🇾 The Ministry of Defense showed new footage from the second stage of joint exercises of Russian and Belarusian nuclear forces



As part of the second stage, formations of the Leningrad Military District are working on the task of obtaining special ammunition for the Iskander-M…