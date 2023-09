Ρωσία: Φωτιά κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα

Μία φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κοντά στο αεροδρόμιο και όχι μακριά από έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά δεν έχουν γίνει γνωστά.

Στο κανάλι ειδήσεων από την Ρωσία Mash, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναρτήθηκε ένα βίντεο μιας μεγάλης στήλης καπνού πάνω από την πόλη. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, πριν από το ξέσπασμα της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις παραπάνω αναφορές.

Russia: Fire near Sochi airport, no air traffic disruptions, according to authorities https://t.co/zyAgGuAGEv #Russia pic.twitter.com/x3XI8HLXcL