Ρωσία: Εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά από Ουκρανική επίθεση με drone

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον εκτροχιασμό εμπορικής αμαξοστοιχίας και πυρκαγιά σε δεξαμενη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, καταστρέφοντας εκατοντάδες μέτρα σιδηρογραμμών, έγινε σήμερα γνωστό από ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο οργανισμός των ρωσικών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε απλώς ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, όμως ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το τρένο δέχθηκε επίθεση από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το Baza, ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram το οποίο συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, φαίνονται βαγόνια φορτηγού τρένου να κείτονται κατά μήκος σιδηροτροχιών.

In the Volgograd region in Russia, a freight train derailed and several tanks caught fire. Russia said that this was due to sabotage, while Ukrainian channels claim the train was attacked by UAVs. pic.twitter.com/dhWQMdTnUx