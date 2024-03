Ρεκόρ ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τους 40.000 πόντους

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σκοράρει και γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που σημειώνει 40.000 πόντους καριέρας.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του ώστε να αποφύγει την ήττα από τους Νάγκετς, όμως έφτασε εκεί όπου δεν έχει φτάσει άλλος παίκτης στην ιστορία του NBA.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf