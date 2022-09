Μακελειό σε σχολείο στη Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί, ανάμεσά τους 7 παιδιά – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ένοπλος άνοιξε πυρ τη Δευτέρα (26/9) σε σχολείο στην πόλη Ιζέβσκ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.



Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 7 παιδιά και 21 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Νωρίτερα οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 9 νεκρούς ανάμεσά τους 5 παιδιά, δύο δάσκαλοι και δύο φύλακες.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές αυτοκτόνησε ο δράστης, ενώ τα κίνητρά του δεν είναι γνωστά.

⚡️ #Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6

Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο της πόλης και σκότωσε το φρουρό ασφαλείας, υπάρχουν θύματα μεταξύ των παιδιών, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλοί μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πέφτοντας από τα παράθυρα του σχολείου.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν μαθητές να είναι μέσα σε τάξη χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Video from the office of school Izhevsk from the students hiding there. According to preliminary information, in addition to the guard from the shots, one of the schoolgirls also died.

The number of affected students has increased to nine.#Russia pic.twitter.com/e0oYZpkAW1

