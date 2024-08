Πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στο Ροστόφ από ουκρανικό drone

Θραύσματα από ένα αναχαιτισμένο ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της.

«Κλήθηκαν πυροσβεστικές μονάδες για να σβήσουν τη φωτιά», ανέφερε ο κυβερνήτης Βασίλι Γκουλούμπεφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

The oil depot in Proletarsk (160 km east of Rostov) is on fire 🇷🇺

