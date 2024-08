Πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων στη Ρωσία εξαιτίας επίθεσης της Ουκρανίας με drones

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων Γκλουμπακίνσκαγια, στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας, ανέφεραν ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ukraine hit another Russian oil depot, the Glubokinskaya oil depot in the Kamensky District, Rostov region. Several tanks is on fire 🔥

According to Russian news, all drones were intercepted 🤷 pic.twitter.com/ENd512RnOT