Προβλήματα παγκοσμίως στη διαδικτυακή λειτουργία σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών PlayStation

Προβλήματα εντοπίζονται από το πρωί παγκοσμίως στη διαδικτυακή λειτουργία σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών PlayStation του ιαπωνικού ομίλου Sony, προκαλώντας δυσφορία σε χρήστες της κονσόλας παγκοσμίως.

«Μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Εργαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας», τόνισε ο όμιλος προς παίκτες σε πολλές χώρες από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αργεντινή μέχρι την Ταϊλάνδη.

An updated look at the #PlayStationNetwork outage that has now generated over 640,000 reports and lasted over 7 hours 🚨https://t.co/BUAxJDck86#PlayStationDown pic.twitter.com/WT12Ud4VhR