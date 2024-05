Πρόεδρος της γερμανικής Βουλής για την επίθεση στον Φίτσο: «Επίθεση στη φιλελεύθερη δημοκρατία στην Ευρώπη»

Η γερμανική πολιτική ηγεσία ομόθυμα καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας. «Η είδηση της άνανδρης απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Φίκο με συγκλονίζει», έγραψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην διαδικτυακή πλατφόρμα X την Τετάρτη.

«Η βία δεν πρέπει να έχει θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτές τις ώρες οι σκέψεις μου είναι με τον Ρόμπερτ Φίτσο, τους συγγενείς του και τους πολίτες της Σλοβακίας».

Ανταπόκριση – Βερολίνο: Γιώργος Παππάς

Την επίθεση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό καταδίκασε και η Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας, Μπέρμπελ Μπας. Στους ξένους ανταποκριτές (VAP) δήλωσε «συγκλονισμένη και σοκαρισμένη από την είδηση της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού. Οι σκέψεις μου είναι με τον Ρόμπερτ Φίκο και τους συγγενείς του. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία. Είναι μια επίθεση στη φιλελεύθερη δημοκρατία μας στην Ευρώπη», τόνισε η Μπας.

